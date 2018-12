Beni (AFP) In der Demokratischen Republik Kongo sind nach Behördenangaben 17 Zivilisten mutmaßlich von Rebellen getötet worden. Der Bürgermeister der nordöstlichen Stadt Beni, Nyonyi Masumbuko Bwanakana, sagte der Nachrichtenagentur AFP am Freitag, Aufständische der muslimischen Rebellengruppe Alliierte Demokratische Kräfte (ADF) hätten am Donnerstag zwölf Zivilisten nahe Beni getötet. In der Nacht zum Freitag töteten sie demnach weitere fünf Zivilisten in der Stadt.

