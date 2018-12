München (AFP) In München ist am Freitag ein Reisebus aus zunächst ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Die 36 Insassen des Busses konnten das brennende Fahrzeug rechtzeitig verlassen, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungseinsatz zog allerdings erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.