Wellington (AFP) Durch einen Sturm im Südpazifik ist eine britische Solo-Seglerin in Seenot geraten. Das Schiff der 29-Jährigen, die an der Weltumrundung Golden Globe Race teilnimmt, sei schwer beschädigt, teilten die Veranstalter des Rennens am Freitag mit. Die chilenischen Behörden hätten bereits ein chinesisches Containerschiff umgeleitet, um die Britin zu retten. Sie konnte ihr Schiff notdürftig instand halten und blieb unverletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.