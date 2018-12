Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag zu einer zaghaften Erholung von seinem bislang deutlichen Wochenverlust angesetzt.

Der Dax stieg im frühen Handel um 0,69 Prozent auf 10 885,96 Punkte. Der MDax gewann 1,57 Prozent auf 22 799,76 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 1,1 Prozent zu.

Diese Woche verlief für die Anleger bislang enttäuschend: Nach Entspannungssignalen im US-Handelsstreit mit China war der Dax am Montag noch deutlich gestiegen. Viele Anleger hofften bereits auf den Beginn einer Jahresendrally am Aktienmarkt. Was folgte war allerdings Ernüchterung: Leitindex sackte ab und fiel auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren, nachdem die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Technologie-Konzerns Huawei in Kanada den Handelskonflikt zwischen den USA und China wieder anzuheizen drohte.

Unter den Einzelwerten standen am Freitag die Fresenius-Aktien mit einem Kurseinbruch von knapp zehn Prozent im Fokus. Der Medizinkonzern ringt mit Gegenwind im Tagesgeschäft und will zudem mehr Geld ausgeben, um das Wachstum anzukurbeln. Daher kappte das Unternehmen seine mittelfristigen Ziele.

Die Aktien des Software-Anbieters SAP zählten hingegen mit einem Plus von zwei Prozent zu den größten Gewinnern im Dax. Rückenwind lieferte ein positiver Analystenkommentar zur Geschäftsentwicklung im vierten Quartal.