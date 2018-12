Hamburg (AFP) Detaillierte Daten über die Zusammensetzung des Meeresbodens in Nord- und Ostsee werden ab sofort öffentlich zur Verfügung gestellt. In einem Maßstab von eins zu zehntausend bieten die Karten Informationen über die Oberflächensedimente in bisher unerreichter Genauigkeit. Sie liefern etwa Fachinformationen über die Verteilung von Sedimenttypen.

