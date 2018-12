Berlin (AFP) Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft haben die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer zu einem auf die Interessen der Wirtschaft ausgerichteten Kurs aufgerufen. Deutschland brauche eine "kluge Wirtschaftspolitik", erklärte der Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, am Freitag. Nötig sei eine "zielgerichtete Investitionsoffensive" in Schulen und Straßen sowie in schnelles Internet "bis in abgelegene Landkreise". Dies sei zugleich die beste Sozialpolitik.

