Berlin (AFP) Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), hat vor dem Konsum von Cannabis gewarnt. "Wer in jungen Jahren regelmäßig kifft, schädigt sich fürs ganze Leben: Merkfähigkeit, Konzentration und Leistungsfähigkeit lassen nach, Depressionen und Schizophrenie können die Folge sein", erklärte Mortler am Freitag in Berlin bei der Vorlage des Jahresberichts zur Situation illegaler Drogen in Deutschland.

