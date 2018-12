München (AFP) Im Zuge einer europaweiten Razzia wegen Falschgeldhandels hat es auch in Deutschland in allen Bundesländern Durchsuchungen gegeben. Es habe insgesamt 178 Durchsuchungen bei 160 Tatverdächtigen gegeben, teilten die federführende Zentralstelle Cybercrime Bayern und das bayerische Landeskriminalamt am Freitag in Bamberg und München mit. Dies waren mehr als die Hälfte der europaweit 300 Durchsuchungen bei der Razzia.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.