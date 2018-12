Hamburg (AFP) CDU-Präsidiumsmitglied Daniel Günther hat alle Bewerber für die Nachfolge von Angela Merkel an der Parteispitze aufgerufen, sich unabhängig von ihrem Ergebnis weiter an führender Stelle für die Partei zu engagieren. Sein ausdrücklicher Wunsch sei, "dass alle drei an Bord bleiben, egal wie es ausgeht", sagte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident am Freitag in Hamburg kurz vor Beginn des CDU-Parteitags. Es können natürlich "Enttäuschte" geben. Er wünsche sich allerdings, dass sie sich "in die Pflicht nehmen lassen und der Partei auch weiterhin zur Verfügung stehen".

