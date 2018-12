Hamburg (AFP) Annegret Kramp-Karrenbauer ist neue CDU-Vorsitzende. Die bisherige CDU-Generalsekretärin setzte sich am Freitag auf dem Parteitag in Hamburg in der Stichwahl knapp gegen den früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz durch. Kramp-Karrenbauer erhielt 51,7 Prozent der Stimmen, Merz 48,2 Prozent. Somit entfielen 517 der 999 abgegebenen gültigen Stimmen auf die Saarländerin, Merz kam auf 482 Stimmen.

