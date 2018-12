Hamburg (AFP) Ein Strafgericht im Irak hat nach Medieninformationen ein deutsches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zum Tode verurteilt. Wie "Spiegel Online" am Freitag berichtete, verurteilte das Gericht in Bagdad den 33-jährigen Levent Ö. bereits Mitte der Woche wegen der aktiven Teilnahme an Kampfhandlungen. Die irakischen Behörden seien überzeugt, dass der Deutsche in der früheren IS-Hochburg Raka als Ausbilder tätig war.

