Hamburg (AFP) In ihrer letzten Rede als CDU-Parteivorsitzende hat Angela Merkel dazu aufgerufen, Deutschland zusammenzuführen. Es gehe "in Zeiten wie diesen" darum, "unser Land", Europa, Ältere und Jüngere, Ost und West, Stärkere und Schwächere, Einheimische und Migranten, zusammenzuführen, sagte Merkel unter Applaus am Freitag in Hamburg.

