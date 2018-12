Berlin (AFP) Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) ruft zur Zählung der Wintervögel auf. Die sogenannte Stunde der Wintervögel, die größte Vogelzählung ihrer Art in Deutschland, könnte in diesem Jahr überraschende Ergebnisse liefern, wie der Nabu am Freitag erklärte. "Nach dem Jahrhundertsommer 2018 dürfte die Zählung besonders spannend werden", erklärte Bundesgeschäftsführer Leif Miller.

