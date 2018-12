Kassel (AFP) In einem Einkaufsmarkt im nordhessischen Kassel hat ein Nikolaus eine Schlägerei zwischen zwei jungen Männern beendet. In dem Markt kam es am Donnerstag zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 13-jährigen Jungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 19-jähriger Angestellter verwies die Jungen und ihre Freunde daraufhin des Markts.

