Berlin (AFP) Der Sachverständigenrat Migration (SVR) hat sich hinter den geplanten UN-Migrationspakt gestellt, der am Montag bei einem Gipfeltreffen im marokkanischen Marrakesch angenommen werden soll. Es liege damit "erstmals eine Übereinkunft der internationalen Staatengemeinschaft zur Gestaltung der Migration" vor, erklärte das Gremium am Freitag in Berlin. Der Pakt, den unter anderem die rechtspopulistische AfD vehement ablehnt, ist auch Gegenstand von Beratungen des CDU-Parteitags in Hamburg.

