Mainz (AFP) Nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Vorsitzenden hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) seine Unterstützung für den Gegenkandidaten Friedrich Merz verteidigt. "Ich habe im Vorfeld meine Meinung gesagt. Das ist auch erlaubt. Ich drücke meine Meinung immer klar aus", sagte Schäuble am Freitagabend im "heute journal" des ZDF. "Die Delegierten haben unter drei sehr guten Kandidaten eine Wahl getroffen. So ist das in der Demokratie", sagte er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.