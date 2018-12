Himmelpfort (AFP) Bis zum zweiten Advent sind in der Weihnachtspostfiliale im brandenburgischen Himmelpfort bereits rund 102.000 Wunschzettel eingetroffen. Die meisten Briefe an den Weihnachtsmann kamen aus Deutschland, wie die Deutsche Post am Freitag mitteilte. Aus dem Ausland kamen die meisten aus China, gefolgt von Russland, Polen, Italien und Bulgarien. Den weitesten Weg legte in diesem Jahr bislang ein Wunschzettel aus Südafrika zurück.

