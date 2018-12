Chengdu (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seiner China-Reise zu "wechselseitiger Fairness" im wirtschaftlichen Wettbewerb aufgerufen. "Vorstände deutscher Firmen stören sich nicht selten an schwierigen Marktzugangs- und Investitionsbedingungen, die sie in China vorfinden, gerade im Vergleich zu den Regeln in Deutschland", sagte Steinmeier am Freitag bei einer Rede an der Sichuan-Universität in Chengdu. Vor diesem Hintergrund betonte er die Bedeutung eines intensiven Austauschs zwischen den beiden Ländern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.