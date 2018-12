Duisburg (AFP) Mit einem verbotenen Böller hat ein Zehnjähriger am Freitag in einer Grundschule in Duisburg die Schultoilette demoliert. Der Junge habe den Knallkörper neben die Toilette gelegt, diesen angezündet und sei hinausgerannt, teilte die Polizei mit. Die Wucht der Explosion zerstörte demnach die Toilette und ein Fenster. Die Glassplitter flogen etwa 15 Meter über den Schulhof, die Decke der Toilettenkabine stürzte herab.

