Karlsruhe (AFP) Ein 31-jähriger Geisterfahrer ist am Samstagmorgen auf einer Autobahn in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Der Mann starb beim Frontalzusammenstoß seines Autos mit dem Wagen einer 33-jährigen Frau auf der A5 in Höhe Karlsruhe, wie die Polizei mitteilte. Die 33-Jährige wurde demnach schwer verletzt.

