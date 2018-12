Hamburg (AFP) Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat die Umweltpolitik als "Leerstelle" im politischen Angebot der CDU bezeichnet. Diese müsse gefüllt werden, sagte Brinkhaus am Samstag auf dem CDU-Parteitag in Hamburg. In den vergangenen Jahren habe die Umweltpolitik in Deutschland zehn Elemente gehabt: "Neunmal verbieten und einmal regenerative Energien."

