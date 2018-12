Hamburg (AFP) CSU-Vizechef Manfred Weber hat der CDU nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Vorsitzenden eine konstruktive Zusammenarbeit zugesichert. Konsens müsse das "Leitmotiv" der neu zusammengestellten Führungspitzen der beiden Schwesterparteien der Union sein, sagte Weber am Samstag in seinem Grußwort auf dem CDU-Bundesparteitag in Hamburg. "Gemeinsam sind wir stark."

