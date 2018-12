Düsseldorf (AFP) Qualifizierte Mitarbeiter in den Metall- und Elektroberufen sind einem Bericht zufolge nahezu flächendeckend knapp in Deutschland: Zwischen Sommer 2017 und Sommer 2018 waren gut 300.000 Jobs ausgeschrieben – doch für 200.000 davon gab es keinen passenden Bewerber, wie das "Handelsblatt" am Samstag unter Berufung auf eine Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) am Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) berichtete. Besonders schwierig sei die Lage in Süddeutschland.

