Berlin (AFP) Zum Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn haben die Grünen scharfe Kritik am Ticketsystem und den Strukturen des Unternehmens geübt. "Das Ticketsystem versteht kaum ein Fahrgast", erklärte Fraktionschef Anton Hofreiter am Samstag in Berlin. Zudem würden Steuergelder von ineffizienten Strukturen verschlungen. Der neue Fahrplan gilt ab Sonntag. Er bringt für die Kunden mehr Züge, aber auch höhere Preise.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.