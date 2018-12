Berlin (AFP) Die Linke hat das Fehlen von Politikern aus Ostdeutschland in der neuen CDU-Spitze kritisiert. "Vorsitzende, Stellvertreter, Generalsekretär, alle aus dem Westen", schrieb Fraktionschef Dietmar Bartsch am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Auch im Bundeskabinett gebe es keinen Minister aus dem Osten. Dies sei "eine Herausforderung für die Linksfraktion", so Bartsch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.