Berlin (AFP) EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger sieht für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrer verbleibenden Amtszeit an der Regierungsspitze eine entscheidende Aufgabe in der Europapolitik. Merkel müsse bei den bevorstehenden Personalentscheidungen in Brüssel ihren ganzen Einfluss geltend machen, sagte Oettinger dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag". "Bei der künftigen Besetzung der europäischen Spitzenämter ist die Autorität der Kanzlerin gefragt."

