New York (AFP) Die USA haben einen Antrag auf eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Menschenrechtslage in Nordkorea zurückgezogenen. Wie Diplomaten am Freitag sagten, hat Washington nicht die erforderlichen neun Ja-Stimmen für das Treffen am kommenden Montag zusammenbekommen. Demnach stimmten nur acht Sicherheitsratsmitglieder dafür. Die Elfenbeinküste, die derzeit den Vorsitz des Gremiums inne hat, verweigerte Washington die Unterstützung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.