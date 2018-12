Brüssel (AFP) Die Regierung in Belgien ist am Streit über den UN-Migrationspakt zerbrochen. Der Rückzug seiner flämischen Nationalisten-Partei N-VA aus der Koalition sei beschlossene Sache, sagte Innenminister Jan Jambon am Sonntag dem TV-Sender RTBF. Neben Jambon treten auch die Minister für Finanzen, Verteidigung und der Staatssekretär für Einwanderung zurück. Fünf Monate vor der Parlamentswahl hat Michels Koalition nun keine Mehrheit mehr im Parlament.

