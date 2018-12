Los Angeles (AFP) In den USA ist erstmals ein Transgender-Boxer für einen Profikampf in den Ring gestiegen - und hat den Kampf gewonnen. Der 33-jährige Patricio Manuel siegte am Samstag in der kalifornischen Stadt Indio gegen den Mexikaner Hugo Aguilar. Manuel rang seinen Konkurrenten aus der Superfliegengewicht-Klasse in vier Runden nieder und siegte nach Punkten.

