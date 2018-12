Dhaka (AFP) Drei Wochen vor der Parlamentswahl in Bangladesch hat die oppositionelle Bangladesh Nationalist Party (BNP) die Festnahme hunderter Parteiaktivisten beklagt. Mindestens 1972 Funktionäre und Unterstützer der BNP seien seit Ende November in Gewahrsam genommen worden, teilte die Partei am Sonntag mit. Die meisten von ihnen säßen weiterhin im Gefängnis. Es seien "hunderte erfundene Verfahren" eingeleitet worden, sagte Parteisprecher Rizvi Ahmed.

