Belgrad (AFP) In Serbiens Hauptstadt Belgrad haben am Samstagabend tausende Menschen gegen die Regierung von Präsident Aleksandar Vucic protestiert. Die Demonstranten folgten einem Aufruf der Opposition und protestierten gegen "Gewalt" gegen Regierungskritiker und die Medien. "Schluss mit den blutverschmierten Hemden", stand auf einem Transparent, das an der Spitze des Protestzuges in die Höhe gehalten wurde. Hintergrund ist ein Angriff auf den Oppositionspolitiker Borko Stefanovic vor gut zwei Wochen.

