Rosenheim (AFP) Bei einer Bergwanderung in den bayerischen Alpen ist eine 29-Jährige ums Leben gekommen. Die Frau aus Traunstein wurde am Sonntagabend als vermisst gemeldet, wie die Polizei in Rosenheim am Montag mitteilte. Ihr Auto wurde demnach auf einem Wanderparkplatz bei Ruhpolding gefunden.

