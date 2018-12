Gießen (AFP) Der Anwalt des in der Türkei zu einer langen Haftstrafe verurteilten Patrick Kraicker aus Gießen hat die Strafe als "nicht rechtmäßig" kritisiert. Von der dreiseitigen Anklageschrift beziehe sich nur eine direkt auf den Fall des 29-Jährigen und diese enthalte keine stichhaltigen Beweise für den Vorwurf der "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation", sagte der Anwalt Veysel Ok der "Gießener Allgemeinen Zeitung" (Montagsausgabe).

