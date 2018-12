Paris (AFP) Das deutsche Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim plant nach Gewerkschaftsangaben den Abbau von mehr als 300 Stellen in Frankreich. Im Zuge einer "Neuorganisation" stünden insgesamt 327 der 2800 Posten in Frankreich auf dem Prüfstand, erklärte ein Vertreter der Gewerkschaft CFE-CGC am Montag. Betroffen seien die Standorte Paris sowie Reims im Nordosten Frankreichs.

