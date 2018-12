Berlin (AFP) Für die Grünen ist der jüngste Bericht zu weltweit steigenden Waffenverkäufen eine "erschreckende und zugleich traurige Bilanz". Es verwundere nicht, dass die vier deutschen Rüstungskonzerne ihre Produktion um zehn Prozent steigern konnten, erklärte die abrüstungspolitische Sprecherin Katja Keul am Montag in Berlin. "Rheinmetall denkt nicht mal daran, sich an den jüngst durch die Bundesregierung verhängten Exportstopp nach Saudi-Arabien zu halten, sondern beliefert seine Kunden über Tochterunternehmen im Ausland fleißig weiter", kritisierte Keul.

