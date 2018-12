Berlin (AFP) Im Koalitionsstreit um das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche ist Justizministerin Katarina Barley (SPD) nach Angaben ihres Hauses "optimistisch", dass ein Kompromiss mit der Union gelingt. Derzeit liefen weitere Gespräche in der Bundesregierung, die "konstruktiv, sachlich und lösungsorientiert verlaufen", sagte ein Sprecher des Justizministeriums am Montag in Berlin.

