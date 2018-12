Berlin (AFP) Union und SPD haben sich Medienberichten zufolge im Streit um den Gesetzentwurf für eine bessere Kinderbetreuung geeinigt. Die Koalitionspartner verständigten sich auf einen Entwurf für das sogenannte Gute-Kita-Gesetz, wie die "Bild"-Zeitung und das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vom Dienstag meldeten. Demnach sollen sich am Mittwoch die zuständigen Ausschüsse mit dem Entwurf beschäftigen. Am Donnerstag oder Freitag könnte dann der Bundestag abstimmen, am Freitag der Bundesrat.

