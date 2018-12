Berlin (AFP) Angesichts des Widerstandes in vielen Ländern gegen den UN-Migrationspakt hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Vertragswerk am Montag vehement verteidigt und vor einem Rückfall in Nationalismen gewarnt. Die Ängste vieler Menschen vor der "illegalen Migration" würden "benutzt von den Gegnern dieses Paktes, um Falschmeldungen in Umlauf zu bringen", sagte Merkel bei einer Rede im marokkanischen Marakkesch, wo der UN-Migrationspakt kurz zuvor offiziell verabschiedet worden war. Sie hob hervor: "Im Kern geht es bei der Auseinandersetzung um diesen Pakt und seine Wichtigkeit um das Prinzip der multilateralen Zusammenarbeit."

