Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in einem Telefonat mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin die Freilassung der inhaftierten ukrainischen Marinesoldaten gefordert. Merkel habe sich in dem Gespräch am Montag für die Freilassung der 24 Soldaten der ausgesprochen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Mit Blick auf die Meerenge von Kertsch habe die Bundeskanzlerin bekräftigt, dass Vorkehrungen erforderlich seien, um "eine reibungslose Schiffspassage" zu gewährleisten.

