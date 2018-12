Lomé (AFP) Im westafrikanischen Togo sind nach Angaben von Aktivisten seit Samstag mindestens drei Menschen bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Oppositionsanhängern und der Polizei getötet worden. Nach zwei Todesfällen am Wochenende sei am Montag in der Stadt Sokodé ein dritter Mann auf offener Straße erschossen worden, teilte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International mit.

