Wellington (AFP) Nach dem Tod einer britischen Rucksacktouristin in Neuseeland hat Premierministerin Jacinda Ardern am Montag im Namen ihres Landes der Familie ihr Beileid ausgesprochen und sich entschuldigt. Bei ihrer wöchentlichen Pressekonferenz zeigte sich Ardern über den Tod der 22-jährigen Britin tief bestürzt. Ein 26-jähriger Tatverdächtiger wurde am Montag erstmals einem Richter vorgeführt; er soll bis zum 23. Januar in Untersuchungshaft bleiben.

