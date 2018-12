Jerusalem (AFP) Israelische Ärzte haben in der Nacht zum Montag ein Kind vorzeitig per Notoperation zur Welt gebracht, dessen schwangere Mutter im Westjordanland durch Schüsse schwer verletzt worden war. Der Zustand des Neugeborenen sei besorgniserregend, sagte eine Sprecherin des Krankenhauses in Jerusalem. "Die Familie hat darum gebeten, für das Kind zu beten", sagte sie. Der Zustand der 21-jährigen Mutter habe sich hingegen stabilisiert.

