Paris (AFP) In Paris hat am Montag der Prozess gegen den Drogenbaron Robert Dawes begonnen. Der Brite muss sich wegen Kokain-Schmuggels verantworten. Er soll an der Spitze einer der einflussreichsten Drogenbanden Europas stehen. Neben dem 46-jährigen Dawes stehen zwei weitere Briten und drei Italiener vor Gericht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.