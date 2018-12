Ludwigsburg (AFP) Ein rasendes Wildschwein hat mehrere Menschen in einer Gemeinde nahe Ludwigsburg in Baden-Württemberg angegriffen. Ein 74-Jähriger wurde dabei schwer, ein Kind leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Passantin entdeckte das Wildschwein in Großsachsenheim zuerst, flüchtete in einen Bus und rief die Polizei.

