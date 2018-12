Moskau (AFP) Die russische Regierung hat Vorwürfe der Einmischung in die Protestbewegung der "Gelbwesten" in Frankreich scharf zurückgewiesen. "Jede Anschuldigung über eine mögliche Einmischung Russlands ist nichts anderes als Verleumdung", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag vor Journalisten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.