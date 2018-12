Bielefeld (dpa) - Uwe Neuhaus wird als Cheftrainer bei Armina Bielefeld Nachfolger des beurlaubten Jeff Saibene. Er erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, teilte der Zweitligist mit.

Zuletzt stand der 59-jährige Neuhaus bis zum August diesen Jahres beim Liga-Konkurrenten SG Dynamo Dresden unter Vertrag. Vor seinem Engagement in Sachsen hatte er sieben Jahre lang erfolgreich beim 1. FC Union Berlin gearbeitet.

Die Arminia hatte am Montag auf die anhaltende Sieglos-Serie von zehn Pflichtspielen reagiert und Jeff Saibene beurlaubt. Neuer Co-Trainer an der Seite von Neuhaus wird Peter Németh, der ebenfalls einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschreibt. Das neue Trainerteam wird bereits am Dienstag ab 15.00 Uhr das Mannschaftstraining der Arminia leiten.

Mitteilung Arminia Bielefeld