Kattowitz (AFP) Internationale Wissenschaftler und religiöse Würdenträger haben bei der UN-Klimakonferenz in Kattowitz zur Rettung des Weltklimas aufgerufen. In ihrem am Montag in der südpolnischen Stadt veröffentlichten "Kattowitz-Memorandum" heben sie hervor, dass der Klimawandel schnell fortschreite und vor allem durch den Menschen verursacht werde. Um eine "radikale Klima-Krise" zu verhindern, bleibe nicht mehr viel Zeit.

