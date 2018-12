Köln (AFP) Die Polizei hat in einer städtischen Flüchtlingsunterkunft in Köln ein zweijähriges Mädchen tot aufgefunden. Das Kind sei "massiv verletzt" worden, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Mordkommission ermittelt nun den Tathergang.

