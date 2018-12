Oslo (AFP) Die Bremserrolle der Energiegroßmächte USA, Saudi-Arabien und Russland auf der Klimakonferenz von Kattowitz ärgert den Klimaschützer Al Gore. Der frühere US-Vizepräsident bezeichnete es am Dienstag als "wirklich beleidigend" für die Klimaschützer, dass die drei Länder in Kattowitz gemeinsam den Verhandlungstext der Konferenz verwässert hätten. Der Nobelpreisträger verwies in einer Rede in Oslo darauf, dass dies ausgerechnet auf das Konto der "drei größten Ölproduzenten der Erde" gehe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.