Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn ist mit Zuversicht in die neuen Verhandlungen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gegangen. Es sei ein "gutes Signal, dass wir heute wieder am Verhandlungstisch sitzen", sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Dienstag vor dem Start der Gespräche in Berlin. Die Bahn schaue "zuversichtlich nach vorne", die Verhandlungsführer seien "mit dem festen Willen zur Einigung hierhergekommen".

